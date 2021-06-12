Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказался насчёт предстоящего диалога лидера США Джо Байдена и главы России Владимира Путина.

Как известно, саммит глав двух государств пройдёт уже в скором времени – 16 июня в Женеве. Это будет первой встречей Путина и Байдена после избрания последнего. Также это будет первой встречей глав России и США после беседы Путина и Трампа в 2018 году в Хельсинки.

Согласно предположению Джонсона, Байден будет использовать «жесткий подход» во время саммита с Путиным. Об этом он заявил в беседе с телеканалом CNN. Джонсон отметил, что полностью одобряет такой подход. Кроме того, он указал, что России придётся «изменить своё поведение», если она желает улучшить взаимоотношения с США.

Недавно швейцарский политик Ги Пармелен высказался о предстоящем саммите Путина и Байдена в Женеве. Также он сообщил, что к встрече лидеров двух стран всё подготовлено.