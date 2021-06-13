Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале призвал закрыть границы России для свободного перемещения.

Согласно его заявлению, закрыть границы стоит до тех пор, пока во всём мире не стабилизируется эпидемиологическая обстановка. Так, Жириновский отметил, что Россия решила возобновить авиасообщение с восемью странами, и это, как он считает, очень рано, и эти открытия стоят жизни сотням и тысячам граждан.

Кроме того, Жириновский указал, что авиасообщение с Индией было закрыто слишком поздно, и это привело к тому, что в Москве произошёл сильный всплеск заболеваемости. По словам врачей, на этот раз болезнь протекает тяжелее, и случаев, с которыми возникают сложности во время лечения, всё больше. По словам Жириновского, это из-за то того, что это индийский штамм.

Недавно Владимир Жириновский рассказал о главной цели встречи президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина. Саммит состоится 16 июня в Женеве.