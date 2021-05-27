Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на своей встрече в Женеве должны «исключить новую большую войну», заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский. Он заявил, что на Америку, РФ и Западную Европу не должна упасть ни одна бомба.

По словам Жириновского, президентам просто необходимо определить красные линии, через которые никто не будет переступать, а также договориться о безопасности для всей планеты. Войны не хочет никто – ни европейцы, которые давно устали от боевых действий, ни США, которые никогда не участвовали в вооруженных столкновениях на своей территории.

Жириновский напомнил, что НАТО регулярно проводит учения, однако они представляют собой показательные выступления на городских праздниках. Несколько артистов приходят, демонстрируют наиболее простые номера, и уходят. Война же будет выглядеть совсем по-другому.

Лидер ЛДПР также отметил, что какие-либо боевые действия могут проводиться в Восточной Европе, представляющей интерес для России. При этом он упомянул, что речь идет об Украине, которую не мешало бы разделить на несколько частей.