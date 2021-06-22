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21 июня состоялась премьера пятого сезона мультсериала «Рик и Морти».

Эпизод вышел под названием «Морт ужин в Рикандре». Рик и Морти оказались в космосе в полыхающем шаттле, кроме того, Рик получил сильное ранение. Главных героев при этом преследует монстр, также им придётся встретиться с заклятым врагом.

Всего в мультсериале планируется 10 серий, которые будут выходить каждый понедельник. По словам зрителей, они остались довольны вышедшим эпизодом, и с нетерпением ждут продолжения.

Согласно имеющейся информации, в этом сезоне главным героям предстоит сражаться с огромными монстрами и инопланетянами. Также они вступят в команду Могучих рейнджеров и встретятся с супергероями вселенной DC. В приключениях Рика и Морти также будут участвовать родители Морти и его старшая сестра.

Недавно продюсер мультсериала «Рик и Морти» Скотт Мардер заявил, что в будущем возможен выход полнометражного фильма в рамках франшизы. Он сообщил, что уверен в этом.

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