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Продюсер мультсериала «Рик и Морти» Скотт Мардер заявил, что в рамках франшизы может выйти полнометражный фильм.

Как отмечается, на данный момент существует четыре сезона мультсериала и в скором времени состоится премьера пятого сезона. Первый эпизод нового сезона зрители смогут увидеть уже 20 июня.

В беседе с Metro Мардер сообщил, что не будет удивлён, если когда-нибудь выйдет и мультфильм. Также он отметил, что для него каждая серия является фильмом. Комментируя возможность выхода картины, Мардер выразил уверенность в том, что когда-нибудь это действительно произойдёт.

Спенсер Грэммер, который занимается озвучкой Саммер Смит, предположил, что это должно быть что-то большое, к примеру, интерактивный 3D-фильм с тематическим парком. По его словам, лента будет эпической.

Недавно компания Disney заявила, что будет снимать продолжение недавно вышедшего фильма “Круэлла”. Они уже работают над сценарием сиквела.

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