Пользователи Сети резко раскритиковали поступок офицера ВС Украины перед послом Великобритании Мелиндой Симмонс.

Как сообщается, ситуация произошла во время выпускного в Национальном университете обороны. Майор Михаил Драпатый стал лучшим выпускником. Как отмечается, также Драпатый известен тем, что ему пришлось бежать из Изваринского котла в Донбассе. От британского посла ему был вручен переходящий меч королевы Великобритании. Во время вручения майор опустился на колено перед Симмонс, а затем поцеловал меч.

В Сети этот поступок назвали «позорищем». Также было заявлено, что это «ниже дня», кроме того, офицера назвали «предателем» за то, что он встал на колени перед иностранцем. Ещё один комментатор высказался, что Украина была очень горда, став самостоятельной, а теперь офицеры падают на колени перед американцами и европейцами.

Ранее мы сообщали, что командование ВСУ считает главной причиной плачевного состояния армии просмотр военнослужащими российских телеканалов. Также указывается, что на Донбассе существуют регулярные проблемы с приемом сигналов украинского ТВ.