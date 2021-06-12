Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские ВС не готовы воевать на Донбассе. Армия деморализована и не чувствует никакой личной ответственности за результаты боевых действий. Опрос, проводимый командованием ВСУ среди бойцов, показал, что 80 процентов военнослужащих не считают себя готовыми участвовать в вооруженном столкновении.

Кроме того, опрос показал, что 75 процентов солдат ежедневной употребляют спиртное, чтобы хоть как-то скрасить окружающую действительность. 53% испытывают усталость от длительного пребывания в Донбассе, а еще 63% разуверились во всем. Даже в своих сослуживцах и друзьях.

Командование ВСУ и киевские военные эксперты уверены, что вся проблема кроется в российском телевидении. На Донбассе регулярно возникают проблемы с приемом сигналов украинского ТВ, поэтому бойцы вынуждены смотреть программы из соседней РФ. Именно из-за этого армия дошла до столь плачевного состояния.

Даниил Безсонов, возглавляющий пресс-службу Народной милиции ДНР, заявил, что дело совсем не в низком качестве сигнала. По его словам, украинское ТВ показывает такой «шлак», который просто невозможно смотреть. Бойцы ВСУ от него устали гораздо больше, чем от войны, поэтому переключаются на российские каналы.

Вам может понравиться

В Рязанской области мобильные бригады будут делать прививки от коронавируса прямо на рабочих местах

Власти Рязанской области предпринимают меры для активизации вакцинации населения от коронавируса. В ближайшие дни в организации и на предприятия региона будут выезжать заранее подготовленные мобильные бригады и делать прививки сотрудникам

Британский врач раскрыл очевидные симптомы рака щитовидной железы

Внезапное появление хрипоты в голосе, которая не проходит на протяжении нескольких недель, может указывать на наличие онкологического заболевания щитовидной железы. Об этом рассказал эндокринолог из Великобритании Жан-Пьер Жиннон. Он также

Антон Лавров: Российские истребители “позацепляли” воздушное пространство Европы

Старые российские самолеты, в которых не было эффективной навигационной системы, раньше часто «зацепляли» воздушное пространство европейских государств. Это приводило чуть ли не к международным скандалам. Европа сразу же заявляла, что
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 июня – переменная облачность, до 17 °C | город Мытищи: погода, 12 июня – небольшой дождь, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 июня – пасмурно, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 июня – небольшой дождь, до 15 °C | Королев: погода, 12 июня – небольшой дождь, до 25 °C | Подольск: погода, 12 июня – небольшой дождь, до 18 °C | Армавир: погода, 12 июня – небольшой дождь, до 24 °C |