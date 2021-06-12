Украинские ВС не готовы воевать на Донбассе. Армия деморализована и не чувствует никакой личной ответственности за результаты боевых действий. Опрос, проводимый командованием ВСУ среди бойцов, показал, что 80 процентов военнослужащих не считают себя готовыми участвовать в вооруженном столкновении.

Кроме того, опрос показал, что 75 процентов солдат ежедневной употребляют спиртное, чтобы хоть как-то скрасить окружающую действительность. 53% испытывают усталость от длительного пребывания в Донбассе, а еще 63% разуверились во всем. Даже в своих сослуживцах и друзьях.

Командование ВСУ и киевские военные эксперты уверены, что вся проблема кроется в российском телевидении. На Донбассе регулярно возникают проблемы с приемом сигналов украинского ТВ, поэтому бойцы вынуждены смотреть программы из соседней РФ. Именно из-за этого армия дошла до столь плачевного состояния.

Даниил Безсонов, возглавляющий пресс-службу Народной милиции ДНР, заявил, что дело совсем не в низком качестве сигнала. По его словам, украинское ТВ показывает такой «шлак», который просто невозможно смотреть. Бойцы ВСУ от него устали гораздо больше, чем от войны, поэтому переключаются на российские каналы.