На территории Польши во время транспортировки сгорели два танка Т-72, которые принадлежали польским вооружённым силам.

Согласно имеющейся информации, танки перевозили по магистрали А6. Они были расположены на автомобильных платформах. В какой-то момент произошло столкновение платформ, в результате чего начался пожар. По словам очевидцев, они слышали взрывы.

Первоначально предполагалось, что могли взорваться боеприпасы в танках, но позже выяснилось, что их там не было. В итоге обнаружилось, что взорвались колёса автомобильных платформ из-за перегрева.

Пожар продолжался около часа. На его ликвидацию были отправлены пять пожарных расчётов. Танки выгорели практически полностью, и в настоящее время высчитывается, сколько средств потребуется на их восстановление. Автомобильные платформы восстановлению не подлежат.

Также была создана специальная комиссия, которая займётся установлением точных причин произошедшего.

Ранее мы сообщали, что Польша планирует использовать турецкие дроны Bayraktar TB2. Их задействуют для защиты восточных границ Североатлантического альянса.