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Турецкие беспилотные аппараты Bayraktar TB2 будут использованы для защиты восточных границ Североатлантического альянса, заявил глава внешнеполитического ведомства Польши Збигнев Рау. Так он ответил на вопрос, зачем Варшава покупает БПЛА у Анкары.

Напомним, что впервые о приобретении 24 беспилотников Bayraktar TB2 Польша заявила еще в мае. Тогда министр обороны Мариуш Блащак сообщил, что эти аппараты необходимы для повышения обороноспособности страны.

Рау в интервью турецкому изданию Anadolu заявил, что размещение ударно-разведывательных дронов на востоке НАТО позволит надежно укрепить границы и предотвратить возможное нападение.

Также он поднял вопрос вступления Турции и Балканских государств в Евросоюз. По мнению министра, только так эти страны смогут обезопасить себя и получить идеальные условия для процветания и постоянного совершенствования.

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