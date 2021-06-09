Журналист издания «Комсомольская правда» Александр Коц объяснил, почему ракета, которая сбила пассажирский лайнер над Донбассом, не является российской.

Одним из аргументов следователей в пользу того, что ракета российская, являются обнаруженные двутавры. Эти осколки имеют форму «бабочки», ими начинена боевая часть ракеты ЗРК «Бук». По словам председательствующего судьи Хендрика Стейнхёйса, в теле пилота во время вскрытия было найдено более 100 металлических элементов, один из которых имел форму «бабочки».

Как отмечает Коц, годом ранее речь шла лишь о 29 осколках. Кроме того, он указывает, что впервые о двутаврах заговорили в 2015 году и на тот момент заявляли о двух таких «бабочках». При этом в ракете вмещается 1750 двутавров и Коц обращает внимание на то, что почему-то обнаружили только два. По его мнению, это говорит о том, что улики были подброшены.

Также журналист напомнил об испытаниях, проведённых компанией «Алмаз-Антей» – она производит ЗРК «Бук». По результатам этих испытаний, было выявлено, что двутавры имеют «убойную» силу и весьма странно, что они могли застрять в теле человека. Также двутавры оставляют характерные пробоины, которые не были обнаружены на фюзеляже сбитого самолёта.

Кроме того, Коц рассказал о том, что в какой-то момент были подброшены части ракеты «Бук». Так, первоначально были продемонстрированы пять частей, но потом специалисты «Алмаз-Антей» указали, что одна из них ни при каких условиях не могла уцелеть. Позже демонстрировались лишь три части.

Ранее мы сообщали, что над Идлибом в Сирии пытались сбить российский самолёт ДРОиУ А-50. В его сторону была выпущена ракета из ПЗРК.