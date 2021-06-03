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Российский самолёт ДРЛОиУ А-50 подвергся атаке во время нахождения в Сирии. Об этом заявил портал avia.pro.

Как отмечается, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50 сопровождал три российских ракетоносца Ту-22М3, которые отправились в Сирию. Согласно информации источников, на которые ссылается портал, именно А-50 являлся целью атаки.

Также отмечается, что произошло это в тот момент, когда самолёт находился над Идлибом. Указывается, что в сторону А-50 была выпущена ракета из ПЗРК, однако до своей цели она не достигла. А-50 продолжает ежедневно выполнять свои задачи.

Ряд источников в Сирии предполагают, что атакован был некий дрон, однако ни один крупный беспилотник в то время в окрестностях замечен не был.

Ранее мы сообщали, что российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 были отозваны из Сирии. Как отмечается, они выполняли учебную миссию, по завершению которой были возвращены на аэродромы постоянного базирования.

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  • Анна
  • 03.06.2021
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