Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что республика будет предпринимать ответные меры в отношении тех стран, которые ввели против неё санкции.

21 июня начал действовать четвёртый пакет санкций против Белоруссии. Как уточняется, в нём фигурируют 78 граждан, а также 8 организаций. В итоге сейчас санкции ЕС действуют на 166 граждан Белоруссии, и на 15 юридических лиц. Гражданам и организациям ЕС запрещено с ними сотрудничать, также их активы заморожены. Физическим лицам запрещено въезжать в страны Евросоюза.

Согласно словам Головченко, сейчас специальная служба занимается изучением текста принятых санкций. Затем будут выбраны соответствующие меры реагирования. Также Головченко отметил, что решение об ответных мерах «не за горами».

Ранее мы сообщали, что компания Ryanair, чей самолёт был экстренно посажен в Минске, не поддерживает запрет на использование воздушного пространства Белоруссии. Как было заявлено, от доступа к воздушному пространству всех стран зависит развитие авиапромышленности.