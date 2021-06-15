Исполнительный директор компании Ryanair Майкл О’Лири заявил, что они против запрета на использование воздушного пространства Белоруссии.

Как сообщается, некоторое время назад один из самолётов этой компании вынудили совершить посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое, как выяснилось, было ложным. При этом на борту самолёта был задержан Роман Протасевич – один из основателей Telegram-канала NEXTA, который в Белоруссии был признан экстремистским.

Европейские страны осудили действия Белоруссии и объявили авиабойкот. Комментируя это решение, Майкл О’Лири сообщил, что компания не поддерживает эти меры. Своё заявление он озвучил во время выступления в комитете по транспорту Палаты общин парламента Великобритании.

По словам О’Лири, необходимо как можно быстрее восстановить свободу полётов над странами. Также он указал, что развитие авиапромышленности зависит от того, имеется ли неограниченный доступ в воздушные пространства всех стран.

Ранее мы сообщали, что из-за инцидента с самолётом Ryanair немецкий банк отказал Белоруссии в кредите. Размер кредита составлял 100 миллионов евро, которые предполагалось потратить на приобретение газотурбинных установок Siemens.