Инженеры с Украины представили концепт нового ударного беспилотника ACE ONE от компании ACE.

Его длина составляет 8 метров, ширина – 11 метров. Отмечается, что ACE ONE способен развить скорость, близкую к звуковой – 0,95 Маха. Максимальная взлётная масса – 7,5 тонны, беспилотник может нести вооружение весом до одной тонны. Боевой радиус беспилотника – 1500 километров, а его максимальная высота полёта – до 13,5 километра.

БПЛА был создан по технологии малозаметности, что позволяет повысить выживаемость. Согласно информации издания Defense Express, ACE ONE имеет схожие черты с американским RQ-170 Sentinel, а также с российским С-70 «Охотник».

По замыслу конструкторов, ACE ONE будет вооружён высокоточным управляемым оружием, а также, возможно, свободнопадающими бомбами. В видеоролике, в котором был показан беспилотник, он уничтожает ракетой танк Т-90, а также БПЛА, напоминающий «Орион».

Ранее мы сообщали, что в Сети были опубликованы видеозаписи первых испытаний украинского беспилотника Raybird-3. В настоящее время БПЛА проходит тестирование.