Украина разработала собственный беспилотный аппарат и сразу же опубликовала в сети видеозапись его первых испытаний. На кадрах можно увидеть тестовый полет дрона Raybird-3, а также узнать обо всех его сильных сторонах.

Авторы видео рассказывают, что беспилотник обладает небольшим весом и не требует для транспортировки специальной техники. При этом он имеет модульную конструкцию, позволяющую добавлять новые или демонтировать ненужные компоненты.

Так, на БПЛА можно установить оборудование для радиоэлектронной и радиотехнической разведки, для глушения сигналов связи потенциального противника.

В настоящий момент разработчики только тестируют беспилотник. Они сообщают, что аппарат подтвердил возможность запуска с любых площадок без необходимости в их предварительной подготовке, а также соответствие всем заявленным характеристикам. Если испытания завершатся успешно, то можно будет задуматься и о постановке дрона на вооружение ВСУ.