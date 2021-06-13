Ученые выяснили, что убивает хойхо - вымирающий вид пингвинов

Согласно актуальной информации, на данный момент в дикой природе насчитывается не более 4000 особей желтоглазых пингвинов, что делает их самыми редкими на планете. Примечательно, что живут они исключительно в Новой Зеландии и на близлежащих островах.
За пронзительные крики пингвинов во время брачного сезона местные жители прозвали их «хойхо», что в переводе с маорийского означает «громкий крикун». Великолепные пингвины (ещё одно из используемых в отношении хойхо названий) – отличные дайверы. Этот свой навык они используют преимущественно для поиска пищи, охотясь под водой на маленькую рыбу, моллюсков и ракообразных. В отличие от большинства своих родственников, желтоглазые пингвины не очень социальны и часто гнездятся вдали от других птиц.
Они могут вырастать до 79 см и весить при этом порядка 8,5 кг. Их легко распознать по бледно-желтой полосе перьев, которая простирается от глаз и вокруг затылка.
В течение последних двух десятилетий популяция хойхо резко сократилась. Особенно актуально это для северных островов, где показатель популяции сократился на 65%. Основной причиной являются вспышки дифтерии. Для молодых пингвинов в возрасте от 1 до 28 дней они зачастую смертельны. Рот и язык инфицированных птенцов покрываются толстой мембраной, гноем и язвами, которые мешают им есть. Инфекция может распространиться на весь организм, что приводит к сепсису.
Даже при лечении с помощью комбинации антибиотиков, инфицированные птицы часто умирают. До 93% птенцов желтоглазых пингвинов ежегодно заболевают дифтерией и более 70% из них болезнь не переживают.
Несмотря на тревожную ситуацию, до недавних пор ученые практически ничего не знали о причинах, вызывающих дифтерию у хойхо. Однако в недавнем научном исследовании был совершен определенный прорыв, позволивший определить бактерии, которые становятся причиной инфекционной дифтерии. Это действительно прорыв, ведь благодаря полученным данным теперь у исследователей есть реальная возможность спасти редкий вид от вымирания!
Знакомый враг
Чтобы определить бактерию, сотрудники Новозеландского департамента охраны природы собрали образцы тканей из ротовых полостей птенцов в зараженных гнездах на полуострове Отаго. Как отмечает Джек Марли, один из членов исследовательской группы, ученые изолировали бактерии в лаборатории и секвенировали её ДНК, чтобы создать родовое древо, показавшее как эта бактерия связана с другими видами.
Результаты Джек назвал «увлекательными». Обнаруженные штаммы принадлежат к новому виду, который не был зарегистрирован ранее, в группе бактерий Corynebacterium.
Эта группа включает в себя другой вид, который вызывает дифтерию у людей. Дифтерия до глобальной кампании вакцинации в 1940-х годах убивала до 20 000 человек в год только в США. Вспышки болезни по-прежнему регистрируются повсеместно, ежегодно унося тысячи жизней.
Потенциальная вакцина
К счастью, исследователи также обнаружили уникальные последовательности ДНК в бактериях, которые помогли разработать простой тест для выявления инфекции. Согласно результатам исследования, этот тест быстрее и надежнее аналогов. Возможность быстро обнаружить эти штаммы позволит защитникам природы начать раннее лечение инфицированных птенцов, повышая их шансы на выживание.
Болезнетворные гены у бактерий желтоглазых пингвинов аналогичны генам видов, вызывающих дифтерию у человека. Как следует из сообщения Джека Марли, именно это помогло ученым понять, как бактерия попадает в организм пингвина.
Один из этих генов производит белок под названием Фосфолипаза D, который помогает бактериям выжить внутри носителя.
«Этот белок может быть изменен для защиты животных от бактериальных инфекций. Это очень интересно, так как это может помочь нам разработать вакцину для самых редких пингвинов в мире, и, возможно, спасти их от вымирания», – резюмирует Марли.