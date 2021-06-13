Ученые выяснили, что убивает хойхо - вымирающий вид пингвинов

Согласно актуальной информации, на данный момент в дикой природе насчитывается не более 4000 особей желтоглазых пингвинов, что делает их самыми редкими на планете. Примечательно, что живут они исключительно в Новой Зеландии и на близлежащих островах.

За пронзительные крики пингвинов во время брачного сезона местные жители прозвали их «хойхо», что в переводе с маорийского означает «громкий крикун». Великолепные пингвины (ещё одно из используемых в отношении хойхо названий) – отличные дайверы. Этот свой навык они используют преимущественно для поиска пищи, охотясь под водой на маленькую рыбу, моллюсков и ракообразных. В отличие от большинства своих родственников, желтоглазые пингвины не очень социальны и часто гнездятся вдали от других птиц.

Они могут вырастать до 79 см и весить при этом порядка 8,5 кг. Их легко распознать по бледно-желтой полосе перьев, которая простирается от глаз и вокруг затылка.

В течение последних двух десятилетий популяция хойхо резко сократилась. Особенно актуально это для северных островов, где показатель популяции сократился на 65%. Основной причиной являются вспышки дифтерии. Для молодых пингвинов в возрасте от 1 до 28 дней они зачастую смертельны. Рот и язык инфицированных птенцов покрываются толстой мембраной, гноем и язвами, которые мешают им есть. Инфекция может распространиться на весь организм, что приводит к сепсису.

Даже при лечении с помощью комбинации антибиотиков, инфицированные птицы часто умирают. До 93% птенцов желтоглазых пингвинов ежегодно заболевают дифтерией и более 70% из них болезнь не переживают.

Несмотря на тревожную ситуацию, до недавних пор ученые практически ничего не знали о причинах, вызывающих дифтерию у хойхо. Однако в недавнем научном исследовании был совершен определенный прорыв, позволивший определить бактерии, которые становятся причиной инфекционной дифтерии. Это действительно прорыв, ведь благодаря полученным данным теперь у исследователей есть реальная возможность спасти редкий вид от вымирания!

Знакомый враг

Чтобы определить бактерию, сотрудники Новозеландского департамента охраны природы собрали образцы тканей из ротовых полостей птенцов в зараженных гнездах на полуострове Отаго. Как отмечает Джек Марли, один из членов исследовательской группы, ученые изолировали бактерии в лаборатории и секвенировали её ДНК, чтобы создать родовое древо, показавшее как эта бактерия связана с другими видами.

Результаты Джек назвал «увлекательными». Обнаруженные штаммы принадлежат к новому виду, который не был зарегистрирован ранее, в группе бактерий Corynebacterium.

Эта группа включает в себя другой вид, который вызывает дифтерию у людей. Дифтерия до глобальной кампании вакцинации в 1940-х годах убивала до 20 000 человек в год только в США. Вспышки болезни по-прежнему регистрируются повсеместно, ежегодно унося тысячи жизней.

Потенциальная вакцина

К счастью, исследователи также обнаружили уникальные последовательности ДНК в бактериях, которые помогли разработать простой тест для выявления инфекции. Согласно результатам исследования, этот тест быстрее и надежнее аналогов. Возможность быстро обнаружить эти штаммы позволит защитникам природы начать раннее лечение инфицированных птенцов, повышая их шансы на выживание.

Болезнетворные гены у бактерий желтоглазых пингвинов аналогичны генам видов, вызывающих дифтерию у человека. Как следует из сообщения Джека Марли, именно это помогло ученым понять, как бактерия попадает в организм пингвина.

Один из этих генов производит белок под названием Фосфолипаза D, который помогает бактериям выжить внутри носителя.