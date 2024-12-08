Эмодзи давно стали неотъемлемой частью электронной переписки, позволяя пользователям выражать эмоции всего за несколько кликов. Однако их использование вызывает неоднозначные мнения среди специалистов, изучающих язык и коммуникацию. Об особенностях цифрового общения и влиянии эмодзи на языковые навыки рассказала Анна Таскаева, заведующая кафедрой иностранных языков Южно-Уральского государственного института искусств имени П.И. Чайковского.

По словам эксперта, одной из главных черт современной переписки стало упрощение языковой нормы. Правила грамматики, орфографии и пунктуации часто игнорируются, а устная речь всё чаще переносится в текстовый формат. При этом значительную роль играют эмодзи, которые используются для передачи эмоционального контекста, особенно в личных сообщениях и социальных сетях.

С одной стороны, смайлики помогают передать тон сообщения, облегчая процесс понимания между собеседниками.

«Если мы не используем эмодзи, наша переписка может показаться собеседнику сухой или неоднозначной», — отмечает Таскаева.

Однако она добавляет, что это упрощение имеет и обратную сторону – использование картинок вместо слов сокращает богатство языка. Люди, привыкшие к визуальному выражению эмоций, зачастую испытывают трудности при необходимости описать свои чувства словами.

Для того чтобы развивать языковую грамотность, профессор рекомендует уделять внимание чтению книг. Это особенно актуально для тех, кто хочет научиться ясно выражать свои мысли и глубже понимать язык.

«Классическая литература позволяет соприкоснуться с мышлением выдающихся авторов, перенять их манеру формулировать идеи и взгляды. Это не только обогащает словарный запас, но и помогает научиться мыслить более многогранно», — подчеркивает Таскаева.

Эксперт убеждена, что гармоничный подход к языку возможен только при сочетании цифровых инструментов и традиционного обучения. Эмодзи, по её мнению, могут быть полезным дополнением, но никогда не должны заменять полноценное владение словом.