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Сергей Шойгу, руководитель российского оборонного ведомства, отметил, что Североатлантический альянс пытается обосновать расширение региональной системы ПРО сдерживанием РФ.

Согласно его словам, развертывание средств ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе носит дестабилизирующий характер. Он добавил, что оценки экспертов подтвердились в Европе, где региональную противоракетную оборону называют одним из элементов сдерживания Москвы. По этой причине наивно верить словам НАТО о том, что новые системы ПРО не направлены против КНР и России.

Глава Минобороны отметил, что обстановка осложнилась тем, что Соединенные Штаты решили выйти из ДРСМД, что убирает ограничения на разработку и развертывание соответствующих ракет в разных регионах мира, включая Азию. В последнем случае восточные области России окажутся в опасности.

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