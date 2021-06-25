Российское военное ведомство сообщило о результатах учений Тихоокеанского флота. Представители Минобороны рассказали, что боевые корабли и авиация отрабатывали взаимодействие друг с другом, а также наносили условные удары по базам Соединенных Штатов на Гавайских островах.

Первыми это делали корабли ТОФ, которые в главе с крейсером «Варяг» подобрались к островам на расстояние около 20 километров. Такие действия обеспокоили США, однако что-либо сделать они не могли, так как российские суда находились в международных водах.

После этого настал черед авиации. Группа стратегических бомбардировщиков, включающая в себя Ту-95 и Ту-22М3 провела ракетную атаку условных целей – военных объектов непосредственно на островах, а также АУГ потенциального противника.

Эксперты портала Avia.Pro считают, что Тихоокеанский флот не зря проводил учения именно в районе Гавайев. Все дело в том, что США намеревались испытывать там свои новые гиперзвуковые ракеты.