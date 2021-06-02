читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия» глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила, что службы такси повышают цены на поездки, если клиент заказывает машину с детским креслом. Глава государства сразу же поручил проработать этот вопрос и найти решение проблемы.

Он отметил, что нужно пересмотреть тарифы на поездки с детьми не только в такси, но и других видах общественного транспорта.

Возмутился из-за повышенных тарифов на подобные поездки и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он заявил, что это какая-то «дискриминация» со стороны компаний-перевозчиков и служб такси.

Татьяна Буцкая сообщила, что лично проверила жалобы на завышение цен. Поездка на автомобиле с детским креслом оказалась дороже обычной на 180 рублей.

Вам может понравиться

Кедми: Новые ракеты России обнулят противоракетную оборону США

Новые разработки России фактически обнуляют американскую противоракетную оборону, заявил политический обозреватель Яков Кедми. Он пояснил, что ПРО США безнадежно устарела и шансов на быстрое исправление ситуации у Вашингтона практически нет.

Встреча Байдена с Путиным в Женеве оказалась под угрозой срыва

Провокационные высказывания американского президента Джо Байдена приведут лишь к тому, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным будет сорвана, а отношения между странами окончательно зайдут в тупик, считают российские и

Власти США приостановили аренду участков в заповеднике на Аляске под добычу газа и нефти

Американский президент Джо Байден сдержал свое предвыборное обещание и временно запретил передавать в аренду участки в Национальном арктическом заповеднике Аляски для добычи газа и нефти. Тем самым он отменил соответствующее
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 июня – переменная облачность, до 18 °C | город Мытищи: погода, 2 июня – ясно, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 июня – переменная облачность, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 июня – облачно с прояснениями, до 14 °C | Королев: погода, 2 июня – небольшой дождь, до 21 °C | Подольск: погода, 2 июня – ясно, до 17 °C | Армавир: погода, 2 июня – небольшой дождь, до 16 °C |