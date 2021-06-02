Во время встречи президента РФ Владимира Путина с представителями партии «Единая Россия» глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая заявила, что службы такси повышают цены на поездки, если клиент заказывает машину с детским креслом. Глава государства сразу же поручил проработать этот вопрос и найти решение проблемы.

Он отметил, что нужно пересмотреть тарифы на поездки с детьми не только в такси, но и других видах общественного транспорта.

Возмутился из-за повышенных тарифов на подобные поездки и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Он заявил, что это какая-то «дискриминация» со стороны компаний-перевозчиков и служб такси.

Татьяна Буцкая сообщила, что лично проверила жалобы на завышение цен. Поездка на автомобиле с детским креслом оказалась дороже обычной на 180 рублей.