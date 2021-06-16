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16 июня в Женеве состоялся саммит с участием президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

Как сообщается, сначала лидеры двух стран провели встречу в «узком» формате, которая состоялась за закрытыми дверями. Встретившись, президенты пожали друг другу руки. В то время, когда журналисты и операторы по требованию сотрудников службы безопасности покидали помещение, предназначенное для встречи, Путин, улыбаясь, что-то рассказал Байдену. После этого они рассмеялись над сказанным.

Переговоры двух президентов были организованы на вилле Ла-Гранж. Отмечается, что инициатором данной встречи стал Джо Байден. Это первый личный разговор глав США и России после того, как Байден был избран президентом Америки.

Ранее мы сообщали, что перед началом саммита в Женеве неподалёку от виллы Ла-Гранж была развернута военная техника. Она предназначена для обеспечения безопасности президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

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