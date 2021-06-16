Боевая техника, призванная обеспечивать безопасность саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, размещена с видом на Женевское озеро. Ее развернули неподалеку от знаменитого фонтана и виллы Ла-Гранж, где и пройдет встреча.

Парк, в котором расположена вилла, закрыт для посещений. В качестве дополнительной меры безопасности его оградили забором с колючей проволоки. Однако набережная не перекрывалась, и здесь прогуливается огромное количество людей.

На технике, среди которой была замечена даже мобильная радиолокационная станция, висят предупреждения, запрещающие проводить съемку. Экипажи боевых машин ведут наблюдение за окрестностями озера через оптические приборы, имеющиеся на борту.

Напомним, что 16 июня состоится первая встреча Путина и Байдена с момента вступления последнего на пост президента Соединенных Штатов.