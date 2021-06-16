Россияне, которые решили провести отдых в Абхазии, рассказали о грубом отношении к туристам. Об этом сообщила руководитель компании «Дианик Тур» Диляра Кудряшова.

По словам сотрудницы турагенства, она занималась размещением туристов, которые планировали отдохнуть в отеле Amra Park-Hotel & Spa в Гагре. Отель имеет четыре звезды. Когда турагент хотела забронировать номер и подтвердить бронь по телефону, ей заявили, что звонить на этот номер нельзя, так как он личный. При этом стоимость недели отдыха для туристов составила 108 тысяч рублей.

Позже, несмотря на то, что в отель была отправлена квитанция, подтверждающая оплату проживания, туристов селить отказались. Им заявили, что номер не оплачен, и до его оплаты их селить не будут.

После выяснения ситуации туристов всё же заселили, но извинений им так и не принесли. По словам турагента, ей признались в допущении ошибки, но затем сказали, что с ней некогда разговаривать. Она отметила, что подобная грубость была для неё шоком.

Ранее туристы, побывавшие в Абхазии, заявили, что к ним неуважительно относятся. Это было объяснено тем, что туристов стало слишком много.