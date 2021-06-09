Житель России, который побывал на отдыхе в Абхазии, высказал недовольство неуважением граждан этой страны к туристам. Он рассказал, что с наибольшим количеством неприятных эпизодов столкнулся в курортном городе Новый Афон.

По словам россиянина, из-за огромного количества туристов местные жители стали относиться к ним безо всякого уважения. Сам город превратили в какой-то сплошной хаос с цыганами, которые на каждом шагу торгуют совершенно ненужными сувенирами, с «живодерами», предлагающими сфотографироваться с животными или огромными птицами.

Также путешественнику не понравились в Новом Афоне слишком высокие цены на жилье низкого качества и грубые продавцы в магазинах, которые норовят обсчитать покупателей.

Турист заявил, что до Нового Афона отдыхал в Пицунде и Гаграх, но к этим курортам у него никаких претензий нет.