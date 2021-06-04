Разрабатываемая в настоящее время по заказу стратегического командования ВВС США новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) может поступить на вооружение уже в 2026 году – на несколько лет раньше, чем предполагалось ранее.

О таком варианте развития событий сообщило в четверг, 3 июня, американское издание The National Interest, опираясь на опубликованный отчет ВВС. В документе цитируются высокопоставленные разработчики стратегических ядерных вооружений, подчеркивающие необходимость развития наземного стратегического сдерживания за счет реализации программы создания новых межконтинентальных баллистических ракет – GBSD.

Программа, которую в настоящее время по контракту с Пентагоном осуществляет Northrop Grumman, была намечена к осуществлению на период до конца десятилетия, но теперь новая МБР может появиться раньше.

«Мы ожидаем поступление GBSD в период, начиная с 2026-го и заканчивая 2036-м годом. База Шайенн (Вайоминг) будет первой, Мальмстрем (база ВВС) будет второй, а Майнот (также авиабаза ВВС) будет третьей. Требуется двигаться вперед, потому что это критически важно для обороны страны», – заявил сенатор Джон Тестер (Демократическая партия, штат Монтана), председатель подкомитета Сената по ассигнованиям на оборону, во время обсуждения отчета ВВС.

Сенатор Тестер совсем недавно сопровождал начальника штаба ВВС генерала Чарльза Брауна во время визита на авиабазу Мальмстрем, чтобы оценить установку ракет и обсудить модернизацию ядерных сил. Естественно, учитывая роль, которую этот военный объект играет в стратегической ядерной обороне США, с шахтами межконтинентальных баллистических ракет, расположенными в Монтане, Вайоминге и Северной Дакоте, модернизация ядерного оружия также была ключевым моментом.

«Безопасный, надежный и мощный ядерный сдерживающий фактор позволяет стране вести переговоры с позиции силы, обеспечивает Соединенным Штатам и нашим союзникам военную защиту и препятствует агрессии во всем мире», – сказал Браун, и далее пояснил: «Преимущество глобального удара обеспечивает критическую поддержку нашим дипломатам и успокаивает наших союзников и партнеров. Независимо от конкретного типа самолета, оружия или системы, мы должны модернизироваться, чтобы поддерживать нашу ударную способность… в любое время и в любом месте».

National Interest отмечает: в то время как ВВС продолжают прилагать энергичные усилия по поддержанию, модернизации и испытаниям разработанных в 1960-е годы межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III для преодоления разрыва с Россией, пока не прибудет GBSD, растет озабоченность по поводу возраста и устаревания «Минитменов». Поэтому не удивительно, что проект новой МБР набирает обороты.

Несмотря на возможное досрочное появление системы вооружений такого типа, есть причины, по которым это на самом деле может быть не так уж удивительно. GBSD была одной из первых программ, в которых использовались методы цифровой инженерии. Этот процесс, основанный на продвинутом компьютерном моделировании для приближения и даже воспроизведения конструкции и характеристик систем вооружения, продолжает приносить многообещающие результаты для ВВС. Считается, что именно цифровая инженерия может быть одной из главных причин того, что прототипы истребителей 6-го поколения уже поднялись в небо на годы раньше запланированного срока.

Что касается GBSD, то еще несколько лет назад бывший руководитель отдела закупок ВВС США Уилл Ропер объяснил, что цифровые инженерные технологии позволили разработчикам ядерного оружия проанализировать до десяти различных конструкций, прежде чем принять нужное решение, без необходимости фактически тратить годы на их постройку. Цифровая инженерия стала настолько развитой, что особенности, связанные с техническими характеристиками систем вооружения, аэродинамикой, дальностью и целеуказанием, могут быть воспроизведены с большой точностью, что значительно ускоряет процесс разработки.

«Поэтому вполне вероятно, что аналогично программе создания новых самолетов 6-го поколения, GBSD выйдет на сцену на несколько лет раньше, чем ожидалось», – заключает National Interest.

Напомним, что Northrop Grumman также поставляет флоту США боевые роботы-вертолёты, а также активно участвует в модернизации американских БПЛА.