ВМС США в настоящее время вооружает свои десантные боевые корабли тем, что можно назвать роботом-вертолетом – беспилотным вертолетоподобным автономным дроном, способным к вертикальному взлету с палубы корабля. Дрон, который работает с радиолокационным обнаружением и EO/IR-камерами, может обеспечить новый вид поддержки, например, десантным транспортным докам, жизненно важным морским платформам, часто действующим в группах подготовки к десантированию с моря. Об этом сообщает американское военное издание Warrior Maven.

Флот США планирует развернуть беспилотники FireScout MQ-8C на борту своих амфибий уже этим летом, только что завершив их первоначальную «проверку пригодности» на корабле USS Anchorage (LPD-23), транспортного дока-амфибии.

Согласно заявлению производителя – корпорации Northrop Grumman – FireScout MQ-8C представляет собой более крупный, модернизированный вариант существующего дрона MQ-8B FireScout, который теперь летает с фрегатов и прибрежных боевых кораблей. Версия «C» основана на конфигурации небольшого коммерческого вертолета Bell 407, но работает как большой высокоточный морской датчик вертикального взлета, предназначенный для поиска мин, поиска вражеских подводных лодок и, конечно же, отправки видео в реальном времени, сообщая кораблям ВМС США об угрозах и интересующих объектах, которые находятся вне зоны видимости.

Поддержка перевозки между кораблем и берегом с помощью автономных БПЛА и разведывательных дронов привносит новые измерения в морские атаки, особенно в более рассредоточенных или разрозненных морских атакующих формированиях. Беспилотный передовой воздушный датчик, способный быстро подключиться к своему базовому кораблю, мог бы предупреждать командиров о том, где может быть более слабая береговая оборона или высокая концентрация вражеского оружия и средств, не подвергая риску морских пехотинцев или моряков. Такой актив может серьезно повысить уровни живучести для кораблей, приближающихся к побережью, которые потенциально могут быть уязвимы для вражеского огня во время движения.

Вариант MQ-8B дрона Fire Scout, который теперь используется на фрегатах и ​​прибрежных боевых кораблях, осуществил испытания с запуском 2,75-дюймовых [70-мм] ракет с лазерным наведением Hydra 70, высокоточного оружия, способного определять вражеские корабли, дроны или даже подводные лодки близко к поверхности. Ракеты со складным оперением, которые долгое время запускались с вертолетов, обладают способностью к высокоточному удару, меньшей, чем у Hellfire, запускаемой с воздуха, но все же достаточно смертоносной, чтобы оказать существенное воздействие.

Вооружение дронов, запускаемых с корабля, этим оружием с участием командиров-людей, выполняющих функции командования и управления, открывает новые возможности для атаки вперед в морской войне, позволяя другим боевым платформам запускаемым с кораблей, таким как вертолеты MH-60R, работать на более безопасном расстоянии. Дрон FireScout может, например, действовать за пределами прямой видимости и, если командует человек, стрелять из оружия по вражеским береговым позициям или даже по небольшим быстроходным катерам.

Как уточняет Warrior Maven. FireScout весом более 3 тысяч фунтов [1,36 т] может летать со скоростью до 110 узлов [200 км/ч] на высоте 20 000 футов [6 км] для выполнения миссий разведки и наблюдения. FireScout использует мелководные противоминные датчики, называемые COBRA, для разведки и анализа прибрежных полей боя.

Ключевым элементом вооруженного FireScout будет максимальное расширение его сетевых возможностей. Northrop Grumman заверяет, что дрон успешно отработал в автономных операциях с другими дронами и надводными кораблями, являясь частью пакетов миссий прибрежных боевых кораблей (Littoral Combat Ship) по борьбе с подводными лодками, противоминным и надводным боевым операциям. Вооруженный дрон, запускаемый с корабля, может значительно сократить время между датчиком и выстрелом и дать командирам новую возможность быстрого реагирования, если разведывательные операции обнаружат возможности для целей, чувствительных ко времени.

Дроны наземного базирования, такие как Reaper или Army Grey Eagle, были вооружены в течение многих лет, поскольку ими можно легко управлять с наземных средств управления и контроля. ВМФ быстро прогрессирует, интегрируя больше дронов в свой надводный флот. Служба даже планирует создать небольшой штаб по управлению дронами на борту авианосцев, чтобы использовать дополнительные возможности, предоставляемые различными беспилотниками.

Существует также постоянная возможность для воздушного командования и управления, что означает, что пилотируемый вертолет ВМС способен управлять передовым дроном, поддерживая связь с принимающим кораблем. Например, армейские вертолеты Apache и Kiowa уже могут контролировать траекторию полета и сенсорную полезную нагрузку ближайших беспилотных летательных аппаратов – техническая возможность, разрабатываемая уже много лет, которая открывает новые тактические возможности в воздушно-десантных атаках. Использование такого вида разведки и наведения на цель на море может, например, объединить дроны FireScout с наземными и даже воздушными дронами, чтобы они функционировали как ячеистые ретрансляционные «боевые узлы» в более крупной флотской боевой сети.