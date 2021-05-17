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Военно-морской флот США и корпорация Northrop Grumman продолжают модернизацию высотного беспилотного летательного аппарата MQ-4C Triton, рассчитанного на охват больших участков океана с задачей последующего наведения ракет на корабли противника. The National Interest объясняет, почему этим дронам придается столь важное значение. Представляем перевод статьи, опубликованной на эту в NI.

Насколько готов военно-морской флот с MQ-4C Triton к войне великих держав?

Стратегия распределенных морских операций (Distributed Maritime Operations – DMO) военно-морского флота США, среди прочего, предусматривает лучшее вооружение всех сил для ведения крупномасштабной войны в открытом океане. Оружие для дальних ударов является основополагающим элементом для реализации такой стратегии ВМФ, учитывая необходимость более сильного рассеивания сил и атаки с большой точностью, с больших дистанций противостояния.

Это отчасти объясняет, почему ВМФ уделяет большое внимание дронам с длительным сроком службы, пилотируемым и беспилотным группам и средствам наблюдения, способным охватить обширные, чрезвычайно большие расстояния в рассредоточенной боевых зоне действий. А также одна из причин, по которой ВМФ и Northrop Grumman продолжают модернизировать БПЛА MQ-4C Triton – большой, высотный, долговечный беспилотник, способный покрывать большие морские участки океана за одну миссию. Работа ведется над улучшением технологий наведения для MQ-4C Triton, чтобы добавить новую глубину к его передовым системам наблюдения за морскими целями.

«Triton разработан для обеспечения постоянного загоризонтного наведения на цель в соответствии с доктриной распределенных морских операций ВМС США. Способность самолета оставаться в воздухе более 24 часов в сочетании с его высотой позволит ВМФ удерживать цели под угрозой на большой территории для ведения огня на дальние дистанции, чтобы обеспечить контроль над морем в сложной обстановке», – сказал Дуг Шаффер, вице-президент и менеджер программ Triton для Northrop Grumman для National Interest.

Увеличение времени выполнения операций в воздухе в зонах повышенного риска в сочетании с угрозами сильных военных держав в Европе или Тихоокеанском регионе, как это предусмотрено стратегией DMO, безусловно, повышает вероятность столкновения в воздухе «Тритона» с вражеским дроном, истребителем или другими самолетами. Адаптация для «войны великих держав» включает добавление технологической возможности автономно избегать столкновений в воздухе с использованием передовых компьютерных алгоритмов.

Компания Northrop Grumman, производящая MQ-4C Triton, недавно получила контракт на разработку автономной системы предотвращения столкновений в воздухе. Эта система, известная как набор технологий, позволяющих «распознавать и избегать» препятствия, объединяет датчики с высокоскоростной компьютерной обработкой для определения точек неизбежного столкновения и, по сути, автономно перенаправляет беспилотник, чтобы предотвратить столкновение в воздухе. Похоже, что такая технология может позволить MQ-4C Triton быть более эффективным в сценариях высокотехнологичных боевых действий, которые могут представлять новые виды воздушных угроз для его оперативной стабильности.

В заявлении компании говорится, что на протяжении нескольких лет Northrop работает с командованием морских авиационных систем над прототипами систем, позволяющих MQ-4C Triton безопасно работать в общем воздушном пространстве с пилотируемыми самолетами. Усилия, которые включают развитие партнерства между ВМС США и Королевскими военно-воздушными силами Австралии, поддерживаются более крупной совместной коалицией, включая совместное предприятие L3Harris и Thales под названием Aviation Communications & Surveillance Systems.

Пилотируемые самолеты, такие как истребитель F-16, в течение многих лет были модернизированы с помощью сопоставимой технологии, называемой Auto-GCAS (автоматической системой предотвращения столкновений с землей), которая аналогичным образом использует компьютерные алгоритмы, чтобы взять на себя навигационное управление самолетом в случае выхода пилота из строя. Эта технология теперь также интегрирована в истребитель-невидимку F-35, и уже доказала, что спасает жизни пилотов. Это также заложило основу для продолжающейся работы Исследовательской лаборатории ВВС по разработке аналогичной технической возможности перенаправлять летящие самолеты в сторону от столкновения в воздухе, мало чем отличаясь от того, что было добавлено к MQ-4C Triton компанией Northrop Grumman.

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