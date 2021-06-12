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Немецкий банк KfW IPEX-Bank аннулировал кредит с Белоруссией. Договоренность об этом кредите была достигнута ранее.

Как сообщается, размер кредита составляет 100 миллионов евро, их планировалось потратить на приобретение газотурбинных установок Siemens. Эти турбины нужны для модернизации электросетей. Согласно имеющейся информации, банк решил отказать в кредите из-за того, что шведское экспортно-кредитное агентство EKN отозвало страховые гарантии сделки.

В свою очередь, отзыв страховых гарантий произошёл из-за инцидента с принудительной посадкой самолёта Ryanair.

По словам участника экономической команды Национального антикризисного управления Николая Прокофьева, найти новый банк, который смог бы выдать кредит, будет сложно. Так, немецкий банк был порекомендован Россией, которая не захотела давать свои деньги. На другие же банки Европы или США Белоруссия больше рассчитывать не может.

Недавно политолог Иван Тимофеев сообщил, что санкции, которые Европа и США планируют ввести в отношении Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair, могут ударить и по России. Он отметил, что многие российские компании сотрудничают с белорусскими.

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