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В России некоторые категории граждан, получающих пенсию, могут её лишиться уже с 1 августа.

Как сообщает издание LIFE, речь идёт о лицах, которые потеряли кормильца. Так, с весны этого года данным лицам в обязательном порядке нужно предъявить справку, которая подтверждает отсутствие у них работы. Её необходимо предъявить в срок до 1 августа. В ином случае гражданина лишат социальной пенсии.

Как отметил юрист Богдан Леськив, соцпенсия по потере кормильца распространяется на тех россиян, у которых нет другого источника дохода. Поэтому, по его словам, ПФР имеет право на требование этих справок.

Граждане, имеющие право на получение данного пособия, должны подать заявление в ПФР со всеми требуемыми документами и справками до 1 августа.

Недавно в ПФР рассказали, что за назначением пенсии можно обратиться ещё до наступления пенсионного возраста. Для этого нужно предоставить в ПФР свою трудовую книжку и паспорт.

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