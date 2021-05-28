В подмосковном отделении ПФР сообщили, что граждане РФ могут еще до наступления пенсионного возраста обратиться в госучреждение с вопросом о предстоящем назначении пенсионных выплат.

Отправить соответствующий запрос можно за 2 года до непосредственного начала выплаты пенсии. Специалисты отмечают, что он поможет заранее провести проверку всех данных о пенсионных правах заявителя. При отсутствии учета каких-либо периодов работы у человека будет дополнительное время на сбор нужных документов и справок.

Чтобы заказать предварительную оценку своих прав в качестве пенсионера, нужно предоставить в ПФР свою трудовую книжку и паспорт. Можно передать иные виды документов, способных подтвердить периоды предпринимательской или трудовой деятельности. У заявителя могут также запросить свидетельство о браке и военный билет.