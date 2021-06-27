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Во времена холодной войны советский истребитель МиГ-23 по мощности превосходил все иные самолеты третьего поколения и был одним из самых продаваемых и популярных. Однако его сгубили слишком уж высокие эксплуатационные затраты. Большинство стран очень быстро сняли МиГ-23 с вооружения и остановились не на таком мощном, но гораздо более экономичном МиГ-21.

Авторы публикации в издании Military Watch, эксклюзивный перевод которой представляет портал Discover 24, рассказывают, что сегодня МиГ-23 можно встретить разве что в Сирии, на Кубе, в Северной Корее, Ливии и Эфиопии. ВВС последней даже задействовал эти самолеты в реальных боях, когда правительственные силы боролись против повстанцев.

В Эфиопии, Ливии, Северной Корее и Анголе до сих пор находятся на вооружении истребители МиГ-23МЛ, которые в отличие от оригинальной версии МиГ-23Б имеют усовершенствованные летные характеристики и оснащены улучшенной авионикой и более современными датчиками.

На вооружении правительственных войск Сирии стоят МиГ-23МЛД, которые являются последней и самой удачной модернизацией. Однако и они активно заменяются на Су-27СК, которые превосходят МиГи по всем параметрам.

Эфиопия в последние годы задумывается об обновлении своего авиационного парка, поэтому те 10 МиГ-23, которые имеются у нее на вооружении, в скором времени могут отправиться на свалку. Вполне вероятно, что их заменят либо американские F-16 либо российские же МиГ-35, Су-35 или даже Су-57. Рассматривается правительством страны и вариант с китайскими самолетами J-10C.

После того как Эфиопия избавиться от МиГ-23, эти самолеты останутся в большом количестве лишь на Кубе да в Северной Корее. Эти государства просто не могут ничего менять, так как находятся под объявленным Соединенными Штатами эмбарго.

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