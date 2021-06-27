Агентство противоракетной обороны США ломает голову над перехватом гиперзвуковых ракет. Директор ведомства Джон Хилл заявляет, что в распоряжении конструкторов уже имеется решение, однако его еще нужно реализовать, чтобы добиться успеха.

Китайское издание Sina, публикацию в котором перевел на русский язык портал Discover 24, рассказывает подробности об этом уникальном решении.

Хилл описывает принцип действия ракет, способных превзойти скорость звука в 5–10 или даже более раз. По его словам, после пуска боеприпас летит на гиперзвуковой скорости прямо к цели, а затем разгоняется до беспрецедентных значений и поражает свою мишень. Ни одна существующая противоракета в такой ситуации не способна что-либо сделать именно из-за огромной скорости.

Но во время полета к цели имеется один момент, который идеально подходит для перехвата. Именно в те доли секунды, в которые гиперзвуковая ракета меняет траекторию, чтобы поразить цель, ее можно перехватить.

Директор Агентства противоракетной обороны США рассказал, что планируется сделать для создания новейшей ракеты-перехватчика, способной справляться с гиперзвуковым оружием. Первым делом Соединенные Штаты запустят два спутника, которые с орбиты будут следить за пусками таких видов вооружения. Это необходимо, чтобы вычислить точную траекторию полета гиперзвуковой ракеты.

На следующем этапе планируется создать датчик, который будет отслеживать пуски. На его основе США раскинут целую систему, наблюдающую за полетом ракеты и моментально переправляющую информацию о траектории ее движения с одной географической точки в другую. Наконец, будет создана ракета-перехватчик, которая в нужный момент перехватит гиперзвуковое оружие.

Для ее запуска США намерены использовать систему Aegis, которая в настоящий момент модернизируется для обнаружения не только обычных, но и гиперзвуковых ракет. Так, на ней сейчас установлена новейшая радиолокационная станция, способная справиться с данной задачей.

По словам Хилла, именно испытания системы «Иджис» после модернизации позволили предположить, что ракеты-перехватчики для гиперзвукового оружия могут появиться на свет гораздо раньше, чем в 2030 году. Хотя до этого Пентагон был полностью уверен, что не сумеет уложиться даже в десятилетие.