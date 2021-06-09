Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев прокомментировал закон по повышению пенсионного возраста.

Согласно его заявлению, это решение стало непростым. Но, как Медведев считает, принять его надо было. Это позволит появиться в России действующему механизму повышения пенсий в будущем. Также этот закон даёт гарантию устойчивости финансовой системы.

Медведев рассказал, что перед принятием закона был изучен опыт других стран, так как большинство из них приняли такой шаг ещё раньше. Кроме того, он указал, что партия приняла немало законов, которые защищают россиян предпенсионного возраста. К примеру, в ситуации, если их отказываются взять на работу, предусмотрена уголовная ответственность.

Также при помощи партии была сохранена надбавка в 25% тем пенсионерам, кто проработал в селе более 30 лет и лишь затем переехал в город.

Ранее мы сообщали о заявлении Дмитрий Медведева насчёт разработки систем искусственного интеллекта. Как он считает, отдельные формы ИИ должны находиться под запретом.