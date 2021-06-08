Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании по вопросам развития технологий искусственного интеллекта заявил, что отдельные формы ИИ должны находиться под запретом из соображений этики. Он также отметил, что одной из задач Совбеза является разработка норм, определяющих моральные вопросы применения «компьютерного разума».

По мнению Медведева, еще никто не брался за определение круга этических вопросов, связанных с использованием искусственного интеллекта. Между тем это очень важный аспект, на который необходимо обязательно обратить пристальное внимание.

Он привел в пример один из таких вопросов. Недавно в Ливии беспилотный аппарат по собственной инициативе убил солдата ЛНА. Этот случай снова поднял практически исчезнувший было вопрос о враждебности искусственного интеллекта по отношению к человечеству, а также к риску его выхода из-под контроля.

По словам Медведева, чтобы подобные проблемы не возникали, необходимо установить строгий внешний контроль за разработкой ИИ, а также ограничить или полностью запретить его использование в отдельных областях деятельности человека.