Сразу после встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина Североатлантический альянс может озвучить инициативу сократить ядерное вооружение на европейской территории. Китайское издание Sohu пишет, что данное предложение представляет из себя хитрую «ловушку» для РФ.

Авторы публикации сообщают, что главная цель этой инициативы – подтолкнуть Россию к ответным «мирным» действиям и сокращению числа ядерных вооружений. Шансы на то, что она на это пойдет, минимальны, однако они все таки есть. И если Москва примет такое решение, то попадет в западню.

Все дело в том, что даже после гипотетического сокращения ядерного оружия в Европе США оставят в Румынии и Польше свои комплексы Aegis Ashore. Которые оснащены пусковыми установками Mk-41. В основном они работают с противоракетами SM-3, но в случае необходимости могут запускать и крылатые ракеты «Томагавк». На которых, в свою очередь, используются не только обычные, но и ядерные боеголовки.

К тому же в 2022 году Агентство противоракетной обороны США получит на адаптацию более мощных боеприпасов к комплексу Aegis немалую часть из общего бюджета, о чём стало известно из обращения главы ведомства к Сенату.

Дальность поражения этих ракет достигает 2,5 тысяч километров, поэтому они вполне смогут выступать в роли оружия сдерживания. Если РФ вдруг пойдет навстречу НАТО и согласится сократить свой ядерный арсенал в ответ на его действия, то окажется в невыгодном положении.

Авторы статьи, которую на русский язык перевел портал «ПолитРоссия», уверены, что Москва не попадется в эту ловушку. Она давно ведет переговоры с Соединенными Штатами, поэтому отлично знает, чем могут закончиться подобные инициативы.