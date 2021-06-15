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Американские авианосцы уже сталкиваются с рисками, связанными с гиперзвуковым оружием, которое сейчас попадает в арсенал американских противников, и ВМС США разработали “ранние средства защиты от этой угрозы”, заявил перед Сенатом глава Агентства противоракетной обороны США (MDA). Соответствующая публикация появилась на сайте института ВМС США USNI News.

В статье издание напоминает, что в течение последних нескольких лет и Китай, и Россия представили первые версии гиперзвукового оружия, способного перемещаться быстрее скорости звука в пять раз, и потенциально подвергать опасности крупные корабли США. В отличие от взрывоопасных сверхзвуковых крылатых ракет, для борьбы с которыми предназначен эскорт авианосца с системой «Иджис», новое оружие движется с намного большей скоростью и может неожиданно изменять траекторию полета на пути к своим целям.

«Русские уже выставили на вооружение «Кинжал» – маневренную баллистическую ракету, запускаемую с истребителей МиГ-31 и Су-34. Москва также разрабатывает «Циркон», гиперзвуковую крылатую ракету морского базирования, способную двигаться со скоростью от 6 до 8 Маха. «Циркон», как сообщается, способен поражать как наземные, так и морские цели», – пишет USNI News со ссылкой на отчет Исследовательской службы Конгресса США.

Китай также испытал версии своей ракеты DF-17, которая была разработана для установки китайского гиперзвукового планирующего летательного аппарата DF-Z, способного совершать «экстремальные маневры».

Вице-адмирал Джон Хилл, директор Агентства по противоракетной обороне США, сообщил подкомитету Сената по вооруженным силам и стратегическим вооружениям, что на данный момент военно-морской флот может лишь «блокировать гиперзвуковое оружие в рамках существующей системы защиты от баллистических ракет на борту эсминцев с управляемыми ракетами Aegis» – иными словами, с помощью системы, признанной неспособной это совершать. Возможности ввода в действие терминала противоракетной обороны Aegis с ракетой Standard Missile 6 являются лишь первым шагом к перехвату гиперзвуковых угроз – по сути, это и есть те самые «ранние меры защиты», о которых сообщает USNI News.

Поскольку ничего другого в арсенале США пока нет, глава MDA унимает беспокойство сенаторов общими словами о «возможностях» и, разумеется, просит больше финансирования. «Немного о морском терминале Aegis. Это первая система гиперзвуковой противоракетной обороны, развернутая сегодня ударными группами авианосцев. И важно, что у нас есть такая возможность сейчас, потому что сейчас существует гиперзвуковая угроза. Что мы хотим сделать, так это продвинуться дальше по этой траектории, вступить в бой раньше, сделать терминальную защиту еще лучше. Таким образом, ракетам-перехватчикам дан приоритет в бюджете», – заявил Хилл на заседании Сената.

MDA запросило 248 миллионов долларов в бюджете на 2022 финансовый год на разработку средств защиты от гиперзвукового оружия, при этом основная часть средств идет на разработку GPI (планирующих перехватчиков). GPI будет работать с новым гиперзвуковым и баллистическим космическим датчиком слежения (HBTTS), который будет предоставлять информацию для наведения перехватчикам MDA.

«HBTSS находится на пути к запуску двух совместимых спутников, которые построены двумя отдельными отраслевыми партнерами. Конечная идея состоит в том, чтобы сохранить конкуренцию на ранней стадии, учитывая сложность миссии. Это единственная программа в космическом портфеле, которая предоставляет данные о качестве управления огнем вплоть до системы вооружения, такой как планер-перехватчик», – сказал Хилл репортерам во время презентации бюджета.

В январе MDA заключила с Northrop Grumman и L3Harris контракты на общую сумму 276 миллионов долларов на разработку каждого испытательного спутника. По данным Space News, эти расходы также учтены в бюджете 2022 финансового года.

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