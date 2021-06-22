Американский самолет SR-71, называемый «Черным дроздом», в эпоху холодной войны считался самым быстрым в мире. Пользуясь этим, он неоднократно нарушал границы советского воздушного пространства, за что в одном из эпизодов чуть не поплатился.

Чаще всего «Черный дрозд» появлялся неподалеку от Мурманска. Схема его действий была незамысловатой – самолет пересекал границу Советского Союза, дожидался, пока противовоздушная оборона обратит на него внимание, а затем набирал высоту и исчезал в международном воздушном пространстве.

Эти детские шалости вполне могли закончится катастрофой. Во время очередного такого полета SR-71 вдруг начал резко терять высоту. Он снизился до 700 метров, так как один из двигателей неожиданно дал сбой. Произошло это над воздушным пространством Швеции. Самолету помогли натовские истребители Saab JA 37 Viggen, которые сопроводили его до авиабазы на территории ФРГ.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», отмечают, что если бы подобная ситуация возникла над тем же Мурманском, СССР вполне бы мог получить самолет в полное свое распоряжение. И раскрыть все тайны его конструкции. Кроме того, Соединенные Штаты опозорились бы на весь мир.