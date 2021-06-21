Софи Вильмес, являющаяся главой МИД Бельгии, рассказала о проведённых переговорах со Светланой Тихановской. Об этом она сообщила в Twitter.

Тихановская участвовала в выборах на должность президента Белоруссии. Как отмечается, переговоры были проведены перед советом министров иностранных дел Евросоюза. Он состоится в Люксембурге в понедельник. Ранее было заявлено, что одной из главных тем этого совета станет Белоруссия. Также отмечается, что перед встречей министры смогут пообщаться с Тихановской во время завтрака.

В своём сообщении Вильмес отметила, что Евросоюз поддерживает белорусов, а также собирается ввести санкции, направленные против определённых лиц в стране. Кроме того, планируется обсудить пакет экономических санкций. Также Вильмес указала, что «Бельгия поддерживает белорусский народ в их борьбе за демократическое общество без насилия».

Ранее мы сообщали, что Светлана Тихановская потребовала исключить Белоруссию из Международной организации гражданской авиации. Это связано с инцидентом с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске.