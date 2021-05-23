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Светлана Тихановская, являющаяся лидером оппозиции в Белоруссии, высказалась насчёт задержания Романа Протасевича.

Как отмечается, Протасевич является одним из создателей Telegram-канала Nexta. Его задержали 23 мая после того, как самолёт авиакомпании Ryanair, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Минске. Самолёт летел курсом Афины – Вильнюс, а в Минске ему пришлось экстренно сесть из-за сообщения о минировании. Отмечается, что в в Белоруссии Протасевичу грозит смертная казнь.

Как заявила на своей Telegram-странице Тихановская, под угрозу была поставлена безопасность пассажиров самолёта, а также всей гражданской авиации для того, чтобы расправиться над Протасевичем. Его она назвала редактором крупнейших белорусских независимых Telegram-каналов. Как указала Тихановская, его признали из-за этого террористом.

Тихановская сообщила, что обратилась в Ryanair, а также в Международной организацию гражданской авиации, чтобы расследовать этот инцидент и исключить Белоруссию из организации.

Недавно в Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск. Было задействовано сто единиц военной техники.

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