Жители Германии прокомментировали статью Владимира Путина, которую 22 июня опубликовало издание Die Zeit. Статья посвящена 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Путин затронул такие темы, как взаимоотношения СССР и Европы. Он заявил, что Россия готова к честному взаимодействию. Пользователи Сети выразили Путину благодарность за статью, которую они назвали интересной и содержательной. Также они выразили поддержку его словам о том, что в знак памяти о прошлом нужно сообща работать над взаимоотношениями.

Ещё один читатель поблагодарил издание за публикацию статьи, а также отметил, что Путин высказал свои мысли, которые он считает замечательными, о политическом сотрудничестве в будущем.

Один из комментаторов заявил, что от всей души хочет согласиться со словами Путина в статье. Ещё один читатель указал, что статья весьма интересная, но лично для него короткая. Кроме того, в комментариях было указано, что «Запад должен поверить Путину на слово», также было заявлено, что ошибки, которые допустили обе стороны, можно исправить.

Недавно немецкий журналист Хуберт Зайпель рассказал об общих чертах Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Впрочем, он также отметил, что это не помогло наладить отношения между Германией и Россией.