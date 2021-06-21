Хуберт Зайпель, публицист из ФРГ, назвал черты характера, которые являются общими для Ангелы Меркель, немецкого канцлера, и Владимира Путина, лидера РФ.

Согласно его словам, они оба часто прибегают к тактике и силе. Он отметил, что им обоим приходится беспокоиться о том, что кто-нибудь может увидеть их карты и заметить, что никакого глобального плана на самом деле нет. Писатель считает, что этих лидеров также объединяет большое внимание к опросам, проводимым среди населения.

Однако, несмотря на то, что Меркель знает русский язык, а Путин – немецкий, это не помогло улучшить отношения между государствами, считает Зайпель. Он считает, что для канцлера ФРГ Америка является синонимом свободы, поэтому Германия не станет осуществлять политику, направленную против Соединенных Штатов.