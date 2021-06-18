Читатели французского издания Le Figaro высмеяли призыв Евросоюза «образумить Россию».

Как отмечается, недавно был опубликован доклад Еврокомиссии по отношениям России и Евросоюза, в котором была высказана идея «образумить Россию». Многих читателей Le Figaro подобное предложение возмутило и насмешило.

В комментариях к статье один из пользователей предложил для начала подождать, когда здравый смысл вернётся к Евросоюзу. Он предположил, что Москва «образумится» только после этого. Кроме того, многие читатели издания заявили, что Евросоюз такими заявлениями «слишком много на себя берёт», и права «вразумлять» Россию у ЕС нет.

Также ещё один пользователь указал, что Евросоюз в очередной раз продемонстрировал, что является лишь экономической организацией, которая политически зависит от США. Поэтому Штатам было рекомендовано найти себе новую марионетку, а ЕС посоветовали перестать подражать Вашингтону и разработать собственную политику по отношению к России.

Ранее мы сообщали, что Сергей Лавров заявил о наглом вмешательстве Евросоюза во внутренние дела России. Также он указал, что ЕС постоянно нарушает нормы международного права, но требует от России их соблюдать.