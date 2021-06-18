читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Читатели французского издания Le Figaro высмеяли призыв Евросоюза «образумить Россию».

Как отмечается, недавно был опубликован доклад Еврокомиссии по отношениям России и Евросоюза, в котором была высказана идея «образумить Россию». Многих читателей Le Figaro подобное предложение возмутило и насмешило.

В комментариях к статье один из пользователей предложил для начала подождать, когда здравый смысл вернётся к Евросоюзу. Он предположил, что Москва «образумится» только после этого. Кроме того, многие читатели издания заявили, что Евросоюз такими заявлениями «слишком много на себя берёт», и права «вразумлять» Россию у ЕС нет.

Также ещё один пользователь указал, что Евросоюз в очередной раз продемонстрировал, что является лишь экономической организацией, которая политически зависит от США. Поэтому Штатам было рекомендовано найти себе новую марионетку, а ЕС посоветовали перестать подражать Вашингтону и разработать собственную политику по отношению к России.

Ранее мы сообщали, что Сергей Лавров заявил о наглом вмешательстве Евросоюза во внутренние дела России. Также он указал, что ЕС постоянно нарушает нормы международного права, но требует от России их соблюдать.

Вам может понравиться

Петербург интересен инвесторам со всего мира

На минувшем ПМЭФ-2021 между властями Петербурга и компанией «Мегалайн» были подписаны соглашения на сумму 236 млрд рублей. Стоит отметить, что проекты, направленные на модернизацию транспортной, деловой, культурной инфраструктуры города, будут

Финансист Майкл Бьюрри рассказал о «величайшем пузыре в истории» на рынке

Финансист Майкл Бьюрри, спустя 10 недель своего отсутствия, опубликовал в Twitter новую запись, в которой сообщил, что на рынке надулся самый огромный пузырь за всё время. В своём сообщении Бьюрри
  • Анна
  • 16.06.2021
  • читать 1 минуту

В МИД РФ ответили на заявление Швеции о “российской угрозе”

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова дала комментарий недавнему заявлению главнокомандующего ВС Швеции Микаэля Бюдена. Как отмечается, на днях Бюден сообщил, что не исключает вторжения российских войск в страну. Он
  • Анна
  • 17.06.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 июня – ясно, до 26 °C | город Мытищи: погода, 18 июня – небольшая облачность, до 25 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 июня – небольшой дождь, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 июня – ясно, до 18 °C | Королев: погода, 18 июня – небольшой дождь, до 27 °C | Подольск: погода, 18 июня – ясно, до 23 °C | Армавир: погода, 18 июня – ясно, до 24 °C |