Евросоюз в отношениях с Россией часто апеллирует к нормам международного права, однако постоянно нарушает их, нагло вмешиваясь во внутренние дела РФ. Также к любой ситуации ЕС использует ставший уже классическим менталитет «хайли лайкли», заявил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Напомним, что highly likely переводится с английского языка как «крайне вероятно». Это словосочетание получило широкое распространение после выступления Терезы Мэй в 2018 году. Позже оно прижилось и особенно часто применялось в отношении отравления Скрипалей в британском Солсбери.

По словам Лаврова, Евросоюз стремится отгородиться от РФ и при этом заявляет, что «разъединителем ЕС» является именно Москва. Хотя она как раз заинтересована в отношениях с Европой. Но только на условиях взаимного уважения и равноправия.

Лавров также отметил, что Россия даст ответ на любые враждебные шаги, которые сейчас готовятся в Евросоюзе. К ним он отнес санкции против ряда чиновников РФ, а также стремление «установить более тесные отношения с гражданским обществом».