Не так давно стало известно, что между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком возобновился роман.

Как отмечается, ранее пара уже встречалась – это было аж 17 лет назад. Они познакомились на съёмках фильма «Джильи» в 2002 году, и спустя всего лишь несколько месяцев Бен подарил Лопес помолвочное кольцо. Однако за два дня до свадьбы они отменили церемонию, а спустя пару месяцев расстались. Причина разрыва неизвестна, но отношения между Беном и Дженнифер сохранились хорошие.

Некоторое время спустя Аффлек познакомился с Дженнифер Гарнер. Они состояли в браке 10 лет, у пары две дочери и сын. О расставании пары стало известно в 2015 году, официально развод был совершён три года спустя.

Как сообщает источник издания Us Weekly, Гарнер одобрила отношения Лопес и своего бывшего мужа. Согласно заявлению инсайдера, «у Дженнифер Лопес есть печать одобрения Дженнифер Гарнер».

Сама же Лопес считает бывшую жену своего возлюбленного добрым человеком и замечательной матерью.

Недавно солист группы Little Big Илья Прусикин рассказал о своём романе с Софией Таюрской. В частности, он опроверг то, что развёлся с супругой из-за Софьи.