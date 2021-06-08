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Фронтмен группы Little Big Илья Прусикин высказался о своих отношениях с солисткой Софьей Таюрской.

Как отмечается, роман двух участников группы навёл в Сети большой переполох. Так, Софью обвинили в том, что она увела Илью из семьи – в 2019 году, после четырёх лет брака, он развёлся с Ириной Смелой. Сама Софья отрицала причастность к этому и заявила, что встречаться с Прусикиным начала лишь через год после его развода.

Прусикин принял участие в YouTube-шоу «Без Души» Данилы Поперечного, и высказался о своих отношениях. Он указал, что они с Софьей сразу же почувствовали сильные чувства, но долгое время это скрывали. Также он заявил, что нет связи между его разводом и отношениями с Таюрской. По его словам, с Софьей начались отношения, так как у них обоих не было личной жизни.

Музыкант также рассказал, что бывает, когда пьяные друзья внезапно переспят, и понимают, как это классно. Но в их случае они не были пьяными – они просто вышли с вечеринки.

Недавно актриса Дарья Мельникова рассказала о своём разводе. В браке с Артуром Смольяниновым она состояла с 2013 года, у пары двое детей.

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