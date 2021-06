В своем интервью американскому телеканалу NBC российский лидер Владимир Путин заявил, что его давно не удивляют и не возмущают критические стрелы, оскорбления и обвинения, летящие с разных сторон. Так он прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена, в котором тот пообещал призвать коллегу к ответу за якобы вмешательство в выборы в Соединенных Штатах.

Пользователей интернет-ресурса телеканала заинтересовало это высказывание Путина. Они довольно живо прокомментировали данную часть интервью, высказавшись в подавляющем своем большинстве в пользу российского президента.

Читатель Facts Not Optional написал, что и Путину, и всему миру абсолютно наплевать на то, что думает и говорит Джо Байден.

«Я верю Путину. Байден – бездушный лжец», – заявил Having my say.