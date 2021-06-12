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В своем интервью американскому телеканалу NBC российский лидер Владимир Путин заявил, что его давно не удивляют и не возмущают критические стрелы, оскорбления и обвинения, летящие с разных сторон. Так он прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена, в котором тот пообещал призвать коллегу к ответу за якобы вмешательство в выборы в Соединенных Штатах.

Пользователей интернет-ресурса телеканала заинтересовало это высказывание Путина. Они довольно живо прокомментировали данную часть интервью, высказавшись в подавляющем своем большинстве в пользу российского президента.

«Путин не терпит оскорблений и защищает свою страну, наши руководители могли бы у него поучиться», – отметил пользователь под ником smithp1.

Читатель Facts Not Optional написал, что и Путину, и всему миру абсолютно наплевать на то, что думает и говорит Джо Байден.

«Я верю Путину. Байден – бездушный лжец», – заявил Having my say.

Пользователи также заметили, что Путин способен грамотно вести диалог и тщательно подбирать фразы для ответов. Президент США, напротив, на такое совершенно не способен.

«Байден — это бессвязное старое посмешище, он не в состоянии никого критиковать», – написал в своем комментарии UkiwiK.

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