Установленные еще после Второй мировой войны нормы действующего конституционного законодательства Японии запрещают этой стране иметь полноценные вооруженные силы, а затраты на содержание японской армии, именуемой Силами самообороны, не должны превышать 1 процента ВВП. Если вопрос с наименованием своих вооруженных сил для Японии давно не является серьезной помехой в фактическом создании весьма боеспособной армии, то идея снятие ограничений на военный бюджет имеет важное значение. Об этом пишет издание Military Watch, выражая некоторое беспокойство «западного мира». Представляем перевод данной статьи.

Японская ремилитаризация? Токио рассматривает беспрецедентное увеличение оборонного бюджета

Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что его страна готова отменить однопроцентное ограничение на военные расходы, действовавшее с 1990-х годов, при этом министр подчеркнул, что Токио не будет определять свой оборонный бюджет, беспокоясь о его размерах по отношению к ВВП. «Мы должны наращивать наши оборонные возможности радикально иными темпами, чем в прошлом», поскольку «среда безопасности вокруг Японии быстро меняется с повышенной неопределенностью», – сказал он, сославшись на растущий военный потенциал соседнего Китая.

Киси подчеркнул, что Японии необходимо идти в ногу с технологическим прогрессом и развивать свои возможности в новых областях войны, таких как космос, кибернетика и электромагнетизм. Япония приняла крупное военное присутствие США с момента обретения ею независимости в 1952 году, после семилетнего периода американского военного правления. С тех пор она была тесно связана со сферой влияния США и поддерживала усилия Запада по противодействию ряду основных противников, включая Советский Союз, Китай, Северную Корею и Ирак.

Помимо Южной Кореи, Япония считается самым мощным пусть и со значительным отрывом по силе, партнером США в области обороны в мире, и у нее есть флот эсминцев, который больше, чем у всех стран европейского континента, вместе взятых. Как и южнокорейские эсминцы класса Sejong the Great, новейшие эсминцы Японии считаются гораздо более боеспособными, чем любые надводные боевые машины, выставленные на вооружение другими странами, союзными с США.

Япония первой внедрила несколько ключевых технологий, в частности, в отношении военных кораблей и радиолокационных систем, и была первой, кто интегрировал радиолокационные технологии AESA в эсминцы, ракеты «воздух-воздух» и истребители. В настоящее время страна инвестирует средства в разработку собственного истребителя шестого поколения после того, как Mitsubishi Heavy Industries в середине 2010-х несколько раз запускала демонстратор технологий для такого самолета (представлен на фото).

Хотя изначально предполагалось, что Япония будет сотрудничать с американскими или британскими фирмами в разработке нового истребителя, впоследствии было объявлено, что она будет реализовывать эту программу более независимо. Ожидается, что первый прототип будет завершен к 2024 году.

Способность Японии позволить себе более крупный оборонный бюджет неоднократно подвергалась сомнению из-за очень высокого уровня государственного долга, хотя выгода от доходов с экспорта оружия может помочь компенсировать некоторые затраты, связанные с повышенным вниманием к вооруженным силам. Следует учесть, что Токио долгое время находился под давлением США с их требованием увеличить расходы на оборону, чтобы уменьшить бремя для Америки по поддержанию порядка в Восточной Азии под руководством США.