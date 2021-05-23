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На игровом сайте Kotaku сообщили, что создатель приставки Xbox спрятал в ее программном коде пасхалку, которую пользователям не удалось найти за двадцать лет существования консоли.

Редакция издания сообщила, что смогла узнать о данной особенности игрового устройства из письма, автор которого рассказал, что именно нужно сделать, чтобы увидеть пасхалку. Пользователь не указал своего настоящего имени, а лишь заявил, что является одним из создателей Xbox. Оказалось, что если воспроизвести определенные действия в меню консоли, то возникнет окошко с перечислением имен людей, работавших над ее интерфейсом.

В СМИ напоминают, что первая игровая приставка от Microsoft появилась на прилавках американских магазинов в 2001 году. Через год она вышла в остальных странах мира. Ее поддержку прекратили только в 2009 году. Всего было продано свыше 24 000 000 единиц Xbox.

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