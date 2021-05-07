На переговорах между президентом РФ Владимиром Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеном незримо присутствовали Россия и ее лидер Владимир Путин. Без упоминания о них встреча не обошлась.

Забавный инцидент произошел уже на пресс-конференции по итогам переговоров. Владимир Зеленский говорил на украинском языке, а затем перешел на английский, чтобы узнать, понимает ли его журналистка BBC. Она ответила, что в наушниках ей дают синхронный перевод на русский язык, поэтому все понятно.

«Русский перевод? Они здесь. Они везде», – только и смог иронично ответить Зеленский.

Напомним, что Энтони Блинкен, помощница госсекретаря Виктория Нуланд и ВРИО помощника по делам Азии и Европы Филипп Рикер посетили Киев с двухдневным официальным визитом. На встречах с Владимиром Зеленским, а также политиками Верховной Рады они обсуждали двусторонние отношения между государствам.