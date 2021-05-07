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Зеленский самолично принял решение об увольнении Андрея Коболева с поста главы «Нефтегаза», что сильно возмутило американского госсекретаря Энтони Блинкена и его помощницу Викторию Нуланд. Они высказали свое недовольство в ходе визита на Украину.

Журналисты украинского издания «Страна.ua» назвали главную причину недовольства американских визитеров. Все дело в том, что на Украине имеется наблюдательный совет, который транслирует волю Запада. Все действия и решения, которые так или иначе связаны с государственными компаниями страны, должны оговариваться с ним.

Президент Украины Владимир Зеленский не стал этого делать, что и вызвало возмущение американских гостей.

Журналисты также объяснили, что своеволие главы государства может привести к тому, что МВФ не захочет сотрудничать с Украиной. Также Соединенные Штаты, которые пока не видят в Зеленском друга и союзника, не станут поддерживать его на следующих президентских выборах.

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